“In Hasselt hangen 161 bewakingscamera’s, Genk heeft als tweede grootste Limburgse stad 96 camera’s en Beringen, derde grootste stad, heeft er... drie. Waarom investeert u hier niet in?”, zo vroeg raadslid Edgard Aerts (N-VA) maandag op de gemeenteraad. Volgens schepen Gilbert Lambrechts (sp.a) is de criminaliteit in Beringen gewoon lager dan in andere Limburgse steden.