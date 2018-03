De 17-jarige Samira Bedraoui is verkozen tot de 63ste Meikoningin van Genk. Dat maakte de jury gisterenavond bekend in de foyer van het stadhuis. Samira heeft Italiaans-Marokkaanse ouders en studeert Grieks-Latijn aan het Onze Lieve Vrouw Lyceum in Genk. Een vriend heeft de jonge Genkse nog niet.