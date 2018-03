LONDENClarida Technologies, het jonge en snelgroeiende softwarebedrijf van de Hasseltse neven Robin en Jonas Poelmans met hoofdkwartier in Londen, heeft voor 1,1 miljoen euro aan software geschonken aan het Londense Institute of Cancer Research. “Mijn zus is 15 jaar geleden gestorven aan een zeer agressieve hersentumor”, motiveert Robin Poelmans.