De bouw van drie grote projecten op welzijnscampus Portavida heeft grote gevolgen voor de parkeergelegenheid in de buurt. Tijdens de werken, die bijna drie jaar duren, gaat het aantal plaatsen van 560 naar zo’n 250. Voor medewerkers is er onder meer extra parking aan de Molenvijver en Shopping 1 voorzien. “Maximaal negen minuten wandelen. We hebben het getest”, zegt OCMW-voorzitter Ria Grondelaers.