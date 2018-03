“Jagers moeten van deur tot deur toelating vragen”

De jongste dagen komt Frederik Thoelen vooral in het nieuws als kenner van wolven. Voor TV-Limburg maakte hij samen met Bart Husson een gesmaakte reconstructie van de tocht van wolvin Naya naar Limburg. Afgelopen weekend onderbrak hij in de Ardennen opnames van een film over bevers toen hij hoorde dat hier een tweede wolf was opgedoken en twee schapen had doodgebeten. “Ik wou met eigen ogen de bijtsporen van de wolf zien. Honden trekken en sleuren aan hun prooi, een wolf bijt een keer, maar wel dodelijk precies. Ik ga dat beeld nooit meer vergeten. Als er nog eens schapen doodgebeten worden, denk ik te kunnen zeggen of er echt een wolf aan het werk was.”