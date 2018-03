Vijf redenen waarom merkproducten in onze buurlanden goedkoper zijn

HasseltVoor de aankoop van merkproducten steekt u beter de grens over. In Nederlandse supermarkten zijn A-merken 11,42 procent goedkoper, in Frankrijk betaalt u 8,34 procent minder en in Duitsland zelfs 11,82 procent minder. Die prijsverschillen nemen bovendien alleen maar toe, zo blijkt uit cijfers van het Prijzenobservatorium. Daar zijn een handvol redenen voor, maar één steekt erboven uit: “Colruyt is marktleider in België, en dat is een prijsvolger, geen prijszetter.”