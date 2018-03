OCMW’s moeten miljoenen teruggeven

BrusselDe OCMW’s moeten de reserves die ze hebben opgebouwd met geld voor de opvang van asielzoekers, teruggeven. Ze hebben daarover een brief ontvangen van Fedasil, de federale instelling die de opvang regelt. “We vragen 75% terug”, zegt Mieke Candaele, woordvoerder van Fedasil. Vanaf juni wordt dat 90%. Hoeveel geld Fedasil zo kan recupereren, is onduidelijk, maar het gaat in elk geval om miljoenen. Van de 8.760 lokale opvangplaatsen staan er momenteel 41% leeg.