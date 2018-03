Brussel/TongerenVlakbij de spoorweg in Watermaal-Bosvoorde is gisteren het lichaam gevonden van Isabelle Dejoze (47). De vrouw belandde in september 2014 in de cel op verdenking van moord in Tongeren. Het parket van Brussel denkt dat ook zij nu het slachtoffer werd van een gewelddadig misdrijf en is een onderzoek gestart voor moord.