BrusselDe franchise voor een schaap dat door een wolf of lynx is doodgebeten, wordt verlaagd van 250 naar 50 euro. Dat staat in een nieuwe nota van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan de Vlaamse regering. Daarnaast is de eerste draft van het wolvenplan klaar en zitten voor 14,3 miljoen euro aan ontsnipperingsmaatregelen (ecorasters, ecoducten, ecotunnels…) in de pijplijn.