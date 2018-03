BRUSSEL Mantelzorgers zijn in onze vergrijzende samenleving steeds belangrijker., maar toch krijgt slechts één op de vijf daarvoor van zijn stad of gemeente een premie. Veel gemeenten geven er geen of stellen zulke hoge eisen dat veel mantelzorgers uit de boot vallen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA) opvroeg. “Dit is een totaal verkeerd signaal,” zegt Johan Tourné van Ziekenzorg CM.