Profvoetballer Westerlo in cel voor vijf gewapende overvallen: “Zo’n lieve jongen”

Hoe kan het dat een 22-jarige profvoetballer, door AS Roma uitgeleend aan KVC Westerlo, op oudejaarsdag besluit om hold-ups te plegen, pistool in de hand? Bij KVC Westerlo zijn ze verbijsterd: “Zo’n talent en zo’n lieve jongen!” Toch zit Ismail H. in de cel voor het plegen van liefst vijf gewapende overvallen in de Kempen.

Het duurde een tijdje tot de federale gerechtelijke politie van Turnhout H. kon identificeren als de gewapende overvaller die op oudejaarsavond zowel de hold-ups in het casino Seven Center in de Stationstraat ...