Diepenbeekse mag drie jaar lang geen dieren houden na verwaarlozing honden en schildpad

Diepenbeek -

Een 38-jarige Diepenbeekse mag drie jaar lang geen dieren meer houden nadat ze betrapt is op een zeer schrijnend geval van dierenverwaarlozing. Op 2 maart 2015 nam de politie in haar toenmalige woning langs de Luikersteenweg in Sint-Truiden 21 honden, een konijn en een schildpad in beslag. Die laatste was zelfs even onvindbaar omdat het water waarin het diertje verbleef pikdonker van de vuiligheid was. De honden zaten in veel te kleine benches tussen bergen uitwerpselen in een donkere kamer. De stank was er niet te harden en dat allemaal in een woning waar ook nog eens vier kinderen woonden.