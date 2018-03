Pliskova beëindigt sprookje van 16-jarige Amerikaanse wildcard in Indian Wells

Amanda Anisimova (WTA 149) heeft niet opnieuw kunnen stunten op het toptoernooi van Indian Wells (hard/8.648.508 dollar). De 16-jarige Amerikaanse verloor dinsdag in de vierde ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5). Die haalde het met 6-1 en 7-6 (7/2).

Anisimova had op weg naar de laatste zestien achtereenvolgens Pauline Parmentier (WTA 94), Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 23) en Petra Kvitova (WTA 9) uitgeschakeld, telkens zonder setverlies. Maar tegen vijfde reekshoofd Pliskova bleek ze niet opgewassen.

In de kwartfinales staat Pliskova tegenover de Japanse Naomi Osaka (WTA 44) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 58). De voorbije twee jaar haalde de Tsjechische telkens de laatste vier op het BNP Paribas Open.

Bij de mannen sneuvelt tweede reekshoofd

Bij de mannen werd Marin Cilic (ATP 3) uitgeschakeld in de derde ronde. De 29-jarige Kroaat verloor op het Californische hardcourttoernooi van de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 37) met twee keer 6-4.

Cilic, finalist op de voorbije Australian Open, was het tweede reekshoofd. Vorig jaar werd hij al in de tweede ronde gewipt. In 2016 was Cilic kwartfinalist (tegen David Goffin), zijn beste resultaat tot dusver in Indian Wells.

Kohlschreiber moet om door te stoten naar de kwartfinales voorbij de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 93). Diens landgenoot Gaël Monfils (ATP 42) gaf woensdag op bij een 6-2, 3-1 achterstand.

