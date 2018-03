Nainggolan stoot met AS Roma door in Champions League dankzij goal van Dzeko

AS Roma won in de 1/8e finale van de Champions League met het kleinste verschil van Shakhtar Donetsk en die 1-0-zege voor eigen volk was na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd voldoende. Edin Dzeko scoorde na rust het enige doelpunt van de avond, waardoor Radja Nainggolan (met open geknipte kousen voor zijn dikke kuiten) actief op het kampioenenbal.

Radja Nainggolan en AS Roma moesten in het eigen Stadio Olimpico een 2-1 nederlaag in Oekraïne goedmaken. Via de tandem Nainggolan-Dzeko kwamen er meteen twee kansjes, maar nadien deemsterden de Romeinen weg. Shakhtar Donetsk ontfermde zich over het leer, maar kreeg geen bal tussen de palen.

Meteen na de pauze slaagde AS Roma er wel in de ban te breken. Kevin Strootman stuurde Dzeko diep, met een subtiel balletje door de benen van doelman Pjatov zette de Bosnische spits de 1-0 op het scorebord.

Shakthar schoot plots wakker, maar zag zijn aanvallende intenties tien minuten voor tijd gestuit door een rode kaart. Ivan Ordets trok de doorgebroken Dzeko neer en mocht gaan douchen.

AS Roma hield nadien stand en plaatst zich voor het eerst in tien jaar voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Nainggolan speelde de hele wedstrijd.

In de andere 1/8e finale van vanavond knikkerde Sevilla Manchester United uit de Champions League: 1-2.