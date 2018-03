Lukaku scoort maar Sevilla knikkert zwak Manchester United uit de Champions League, Nainggolan stoot wel door

Manchester United heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd in Sevilla was op 0-0 geëindigd maar de Spanjaarden waren zeker niet de mindere op Old Trafford en wonnen verdiend met 1-2 dankzij invaller Ben Yedder. Lukaku scoorde voor de Engelsen maar zijn treffer kwam te laat. In de andere 1/8e finale won AS Roma met het kleinste verschil van Shakhtar Donetsk en dat was na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd voldoende, waardoor Radja Nainggolan wél doorstoot.

ManU-coach José Mourinho verkoos op het middenveld Marouane Fellaini boven Paul Pogba. Voor de Rode Duivel, net terug van een aanslepende knieblessure, was het zijn eerste basisplaats sinds eind november vorig jaar. Romelu Lukaku droeg bij de Red Devils het aanvallende gewicht op zijn brede schouders.

In de heenmatch in Spanje had coach José Mourinho de bus geparkeerd maar voor eigen volk trok United meteen op zoek naar een goal. Lukaku, al goed voor vier goals in deze Champions League-campagne, zette zich meteen goed door en na een één-twee met Lingard trapte hij richting doel, maar hij kon zijn schot niet kadreren.

Foto: EPA-EFE

United blonk niet uit in de combinatie rekende vooral op de snelle mannen voorin, Sevilla was voetballend zeker niet de mindere en gaandeweg kwamen de Spanjaarden beter in de match. Sevilla voetbalde goed, maar tot veel uitgespeelde kansen kwam het niet want in de zone van de waarheid liep het mis.

Met de rust in zicht kwam Fellaini in beeld. Na een goeie balverovering knalde hij op de vuisten van Rico.

Foto: Photo News

Sevilla dreigde meteen na rust maar de vrijstaande Correa kreeg de bal echter niet onder controle, waardoor Bailly nog de tijd kreeg om zijn tackle in te zetten. United was meteen gewaarschuwd en voerde de druk op.

Lukaku had het niet onder de markt met het centrale duo achterin bij Sevilla maar werkte hard en zette zich door op kracht. Hij speelde Lingard aan in de zestien maar doelman Rico was attent, Fellaini probeerde het met links maar mikte over en naast. Na een uur haalde Mourinho ‘Big Fella’ (onder applaus) naar de kant voor Pogba.

Foto: REUTERS

Gesmeerd liep het echter niet bij United en kansen bleven schaars: Rashford trapte een vrije trap wild over, een (voorts ongelukkig spelende) Pogba trapte van ver net naast.

In de 72ste minuut gebeurde het onvermijdelijke: Wissam Ben Yedder stond nog niet lang op het veld maar scoorde wel de 0-1. Op aangeven van Sarabia trapte hij de bal buiten het bereik van De Gea.

Foto: REUTERS

United was amper bekomen van die opdoffer toen diezelfde Ben Yedder er met de kop meteen 0-2 van maakte: De Gea kon zijn kopbal onvoldoende wegwerken en zaten de Spanjaarden op rozen.

Foto: AFP

Ben Yedder kwam tweemaal nog dicht bij zijn hattrick maar De Gea vond het welletjes. In een dol slotoffensief pikte Lukaku toch zijn doelpuntje mee: hij trapte van dichtbij een corner van Rashford binnen.

Foto: REUTERS

Verder dan die 1-2 kwamen de Engelsen echter niet meer en na een zwakke prestatie was dat niet onverdiend.

Nainggolan stoot wél door

Foto: Photo News

In de andere 1/8e finale van vanavond moest AS Roma in eigen huis een 1-2-achterstand goedmaken tegen Shakhtar Donetsk. Een zware klus voor de Romeinen, die in de heenmatch bij momenten sterretjes zagen tegen de Oekraïeners. Radja Nainggolan (met open geknipte kousen voor zijn dikke kuiten) ging voorop in de strijd maar Shakhtar bleek opnieuw een er stugge tegenstander. Na rust besliste Dzeko echter de wedstrijd, waardoor Roma ondanks een prangende slotfase tegen tien man toch doorstoot naar de kwartfinales: 1-0.

Uitslagen:

Manchester United - Sevilla 1-2 (heen: 0-0)

AS Roma - Shakhtar Donetsk 1-0 (heen: 1-2)

Woensdag:

18u00: Besiktas - Bayern München (heen: 0-5)

20u45: Barcelona - Chelsea (heen: 1-1)

Al gespeeld:

PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)

Liverpool - FC Porto 0-0 (5-0)

Manchester City - Basel 1-2 (4-0)

Tottenham - Juventus 1-2 (2-2)