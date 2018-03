Minstens 25 doden bij stammenstrijd in Centraal-Nigeria

Bij stammengvechten in het centrum van Nigeria zijn minstens 25 mensen omgekomen. Strijders die vermoedelijk tot een groep nomadische veehouders behoren, vielen maandagavond een dorp in de deelstaat Plateau aan en hakten leden van landbouwersgezinnen in stukken, zo meldde dinsdag John Tanko, een plaatselijke functionaris.