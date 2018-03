Voormalig One Direction-zanger en topmodel na twee jaar uit elkaar

Zayn Malik en Gigi Hadid zijn uit elkaar na een relatie van meer dan twee jaar. Dat bevestigen de twee beroemdheden op Twitter. Het is een gezamenlijke beslissing, zo klinkt het.

“Gigi en ik hadden een ongelofelijk betekenisvolle, liefhebbende en fijne relatie en ik heb enorm veel respect en bewondering voor Gigi als vrouw en als vriendin”, zo schrijft Zayn op Twitter. “Ze heeft zo’n ongelofelijke ziel. Ik ben al onze fans dankbaar om deze moeilijke beslissing en onze privacy te respecteren op dit moment. We hadden jullie dit nieuws graag zelf als eerste meegedeeld.”

De boodschap komt er nadat verschillende roddelbladen de breuk tussen de twee sterren al publiek gemaakt hadden. Het nieuws lekte uit via bronnen dichtbij het koppel, die ook zouden gezegd hebben dat het dit keer een formele split is. “Het is een gezamenlijk besluit en ze sluiten niet uit dat ze elkaar in de toekomst zullen terugvinden, maar daar denken ze momenteel niet aan”, liet een van die bronnen weten aan The Sun. Hun beider drukke agenda’s zouden ervoor gezorgd hebben dat ze uit elkaar groeiden.

Ook in een mededeling van Gigi op Twitter is het duidelijk dat de twee geen slechte gevoelens koesteren voor elkaar. “Ik ben voor altijd dankbaar voor de liefde, tijd en levenslessen die Zayn en ik gedeeld hebben. Ik wens hem niets dan het beste toe en zal hem blijven steunen als een vriend voor wie ik enorm veel respect en liefde voel. Wat de toekomst betreft, wat moet zijn, zal zijn.”