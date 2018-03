Vrouw bevalt in zee en wandelt dan het water uit alsof er niets gebeurd is

De Egyptische badmintonster Hadia Hosny El Said wist even niet wat ze zag toen ze vanop het balkon van haar oom een vrouw zag bevallen in de Rode Zee. Ze haalde meteen haar camera boven en deelde de foto’s op Facebook, waar ze meteen de wereld rond gingen.

Een eerste foto toont hoe een oudere man de baby uit de zee draagt. De navelstreng nog verbonden met de in een plastic emmertje opgevangen placenta die door de vader van het kind vastgehouden wordt. Enkele ogenblikken later kwam ook de moeder van het kind boven water en wandelde die aan land alsof ze net een verfrissende zwemsessie achter de rug had.

Volgens Hadia bleek de oudere man een dokter te zijn die zich gespecialiseerd heeft in watergeboortes en zou de bevalling dus wel degelijk gepland zijn. De identiteit van de vrouw of de rest van de aanwezigen werd niet bekendgemaakt.

Foto: Facebook