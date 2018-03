Wanneer gescheiden koppel liefde terugvindt, duikt ook verloren trouwring na 6 jaar weer op

Lanaken -

Een trouwring die na zesenhalf jaar wordt teruggevonden is sowieso al opmerkelijk, maar in het geval van Dominic Rogiers (37) en Diana Lahaye (40) uit Lanaken is het dat zeker. Diana verloor haar trouwring in de zomer van 2011 onder een Blankenbergs terras. “Het ging toen slecht met ons huwelijk en we zijn uit elkaar gegaan”, zegt Dominic Rogiers. Maar nadat het koppel de liefde voor elkaar terugvond, is nu ook hun trouwring weer opgedoken. “We zien het als een teken.”