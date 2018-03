Topreekshoofd Simona Halep op titelkoers in Indian Wells

Simona Halep (WTA 1) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het BNP Paribas Open in Indian Wells (hard/8.648.508 dollar). De Roemeense versloeg in de vierde ronde de Chinese Qiang Wang (WTA 55).

Na 1 uur en 16 minuten stond de 7-5, 6-1 eindstand op het scorebord.

Eerste reekshoofd Halep neemt het in haar volgende partij op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 51). Die haalde het met 6-3, 7-6 (7/4) van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 54).

Het toptoernooi van Indian Wells staat al een keer op de erelijst van de 26-jarige Halep. In 2015 zegevierde ze in Californië na winst in de finale tegen Jelena Jankovic. Vorig jaar werd ze al in de derde ronde uitgeschakeld door de Française Kristina Mladenovic.