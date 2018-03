Geld belangrijker dan liefde voor een op de drie Belgen

Brussel / Hasselt -

Wat zou u kiezen? Een miljoen euro of de ware liefde? Uit een onderzoek van het financiële vergelijkingsplatform TopCompare.be blijkt een op drie Belgen zou kiezen voor het miljoen. “Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid nog wel in de ware liefde gelooft, maar ook redelijk traditioneel is als het op relaties en financiën aankomt”, aldus Wouter Vanderheere.