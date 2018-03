AG2R La Mondiale neemt Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh mee naar La Primavera

Belgisch kampioen Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh zijn door hun team AG2R La Mondiale opgenomen in de zevenkoppige ploeg die zaterdag Milaan-Sanremo afwerkt. De Franse WorldTour-formatie maakte de selectie dinsdag bekend.

Oliver Naesen komt voor de eerste keer aan de start van La Primavera, Stijn Vandenbergh neemt voor de zesde keer deel aan het eerste Monument van het wielerseizoen. De Fransman Tony Gallopin heeft de goede vorm te pakken en lijkt de aangewezen kopman, maar ook zijn landgenoot Alexis Vuillermoz en Belgisch kampioen Naesen krijgen een beschermde rol.

Met Bert Van Lerberghe staat er nog een Belgische debutant op de startlijst. De West-Vlaming werd weerhouden in de selectie van Cofidis. In afwezigheid van de Franse spurtbom Nacer Bouhanni wordt de Fransman en man in vorm Christophe Laporte aangeduid als kopman van de procontinentale ploeg.

- selecties -

AG2R La Mondiale: Oliver Naesen (Bel), Stijn Vandenbergh (Bel), Tony Gallopin (Fra), Alexis Vuillermoz (Fra), Clément Venturini (Fra), Cyril Gautier (Fra) en Alexis Gougeard (Fra)

Cofidis: Bert Van Lerberghe (Bel), Christophe Laporte (Fra), Daniel Teklehaimanot (Eri), Cyril Lemoine (Fra), Anthony Turgis (Fra), Guillaume Bonnafond (Fra) en Loïc Chetout (Fra)