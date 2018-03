Dankzij deze Limburgse rechtszaak uit 2015 kan Gentse voyeur nu bestraft worden

Diepenbeek -

Dat de Gentse voyeur 15 jaar cel riskeert, is te danken aan een Limburgse rechtszaak uit 2015. Toen werd een Diepenbeekse basketcoach die stiekem meisjes onder de douche had gefilmd over de hele lijn vrijgesproken. “Simpelweg omdat de wet voyeurisme destijds niet bestrafte”, getuigt Miette, een van de zeventien slachtoffers. “Wij zijn nooit als slachtoffers erkend, maar gelukkig is de wet na onze zaak wel aangepast.”