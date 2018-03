Keepers op kunstgrasvelden extra kwetsbaar voor kankers

Hasselt - Exact een jaar geleden publiceerde Het Belang van Limburg een groot onderzoeksdossier over de schadelijke stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden. In samenwerking met de Universiteit Hasselt werd onderzocht welke van deze toxische stoffen er op de Limburgse kunstgrasvelden te vinden waren. Nieuwe cijfers over kankergevallen bij jonge sporters, jarenlang verzameld door de Amerikaanse ex-voetbalster Amy Griffin, voorspellen alvast niet veel goeds. Enerzijds is er het opvallend hoge aantal doelmannen en -vrouwen met kankers. Anderzijds stemt het hoge aantal bloedkankers tot nadenken.

Amy Griffin (52) is de voormalige doelvrouw van het Amerikaanse voetbalteam. Ze speelde tussen 1987 en 1991 voor het nationale team van de VS en won in 1991 nog de allereerste wereldbeker voor damesvoetbal ...