Advocaat van vermeende president Genkse Hells Angels gaat in hoger beroep

Tongeren - Advocaat Philip Daeninck, die de raadsman is van de vermeende president van de Genkse Hells Angels, liet dinsdag weten hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Tongerse raadkamer om zijn aanhouding te bevestigen. “Men is van dit dossier iets aan het maken dat het helemaal niet is. Er wordt aan sfeerschepping gedaan,” aldus Daeninck, die de zaak van zijn cliënt Gianluca P. uit Houthalen-Helchteren voor de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) mag gaan pleiten.

De veertiger werd opgepakt bij de grootschalige actie van de federale gerechtelijke politie Limburg. Op Belgisch grondgebied waren er vorige dinsdag huiszoekingen op in totaal achttien locaties. Eentje gebeurde in Balen in de Antwerpse Kempen. De andere invallen hadden plaats in Limburg, in Leopoldsburg, Tongeren, Sint-Truiden, Lanaken, Houthalen-Helchteren, Genk, Halen, Kinrooi, Hechtel-Eksel, Diepenbeek, Meeuwen-Gruitrode en Sint-Truiden. In Nederland waren er twee invallen in Sevenum en Nuenen. De politiemensen namen een heel wapenarsenaal in beslag, zoals een raketlanceerder en tasers. Het ging om ruim vijftig wapens, zoals allerlei steek- en slagwapens, acht vuurwapens, boksbeugels en busjes pepperspray.

Voorts werd beslag gelegd op drie kilo speed, wat hasj, achthonderd patronen en 10.000 euro cash. De politie trof ook materiaal voor wietteelt aan, kogelwerende vesten, politielogo’s en nazi- en SS-attributen. “Het stoort me vooral dat men dit dossier aan het oppimpen is. De gevonden raketlanceerder kan zelfs helemaal niet gelinkt worden aan de Hells Angels. Die werd aangetroffen bij een broer van een van de inverdenkinggestelden,” aldus advocaat Daeninck.