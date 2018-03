Tiesj Benoot moet op nieuwe WorldTour-ranking enkel Zuid-Afrikaan voorlaten

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) rukt na zijn vierde plaats in het eindklassement van Tirreno-Adriatico op naar de tweede plaats in de nieuwste WorldTour-ranking. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) staat na de eindzege in Santos Tour Down Under nog steeds op kop. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) vervolledigt de top 10.

Na Impey en Benoot staat de Spanjaard Marc Soler mee op het podium. De renner van Movistar schreef zondag het eindklassement van Parijs-Nice op zijn palmares. De Pool Michal Kwiatkowski staat na zijn eindzege in Tirreno-Adriatico op de vierde plaats. Devenyns is de tweede Belg in de top 10, Tim Wellens maakt de top 25 compleet.

Mitchelton-Scott voert het ploegenklassement aan voor Team Sky, dat zes plaatsen wint, en BMC. Quick-Step Floors zakt van de tweede naar de zesde plaats. Lotto Soudal klimt van plek 9 naar 8.

WorldTour-ranking op dinsdag 13 februari, na Tirreno-Adriatico:

1. (1) Daryl Impey (ZAf/Mitchelton-Scott) 813,57 ptn

2. (14) Tiesj Benoot (Bel) 586

3. (2) Marc Soler (Spa) 545

4.(145) Michal Kwiatkowski (Pol) 543,43

5. (3) Alejandro Valverde (Spa) 515

6. (4) Gorka Izaguirre Insausti (Spa) 500

7. (5) Simon Yates (GBr) 470

8. (6) Richie porte (Aus) 460

9.(183) Damiano Caruso (Ita) 433,57

10. (7) Dries Devenyns (Bel) 400

...

25. (18) Tim Wellens (Bel) 250

28. (21) Sep Vanmarcke (Bel) 220

30. (23) Dylan Teuns (Bel) 200

33. (24) Jasper Stuyven (Bel) 185

40. (35) Philippe Gilbert (Bel) 145

28. (43) Edward Theuns (Bel) 115

73. (60) Pieter Serry (Bel) 60

85.(152) Greg Van Avermaet (Bel) 48,57

99. (84) Oliver Naesen (Bel) 32

101. (85) Floris De Tier (Bel) 30

110.(122) Julien Vermote (Bel) 27

113. (94) Maarten Wynants (Bel) 25

114. (95) Bjorg Lambrecht (Bel) 25

118. (99) Stijn Vandenbergh (Bel) 22

142.(118) Jens Keukeleire (Bel) 17

150.(127) Yves Lampaert (Bel) 15

165.(141) Baptiste Planckaert (Bel) 12

170.(147) Jens Debusschere (Bel) 12

180.(154) Jürgen Roelandts (Bel) 10

185. (/) Tosh Van der Sande (Bel) 10

194.(176) Serge Pauwels (Bel) 10

215.(189) Nikolas Maes (Bel) 5

218.(193) Laurens De Vreese (Bel) 5

229.(201) Victor Campenaerts (Bel) 2

232.(204) Iljo Keisse (Bel) 2

235.(208) Gijs Van Hoecke (Bel) 2

248.(222) Jasper De Buyst (Bel) 1

Teams:

1. Mitchelton-Scott (Aus) 2055,99 ptn

2. Team Sky (GBr) 1836,01

3. BMC (VSt) 1619,99

4. Movistar (Spa) 1598

5. BORA - hansgrohe (Dui) 1538

6. Quick-Step Floors (Bel) 1496

...

8. Lotto Soudal (Bel) 1153 .