Groen wil minder vleeskippen per vierkante meter en haalt uit naar minister Weyts

Groen wil de normen over hoeveel vleeskuikens er per vierkante meter worden toegelaten, stelselmatig afbouwen. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Caron in een reactie op beelden die Gaia maakte in Vlaamse kippenkwekerijen. “Minister Weyts zal weer klaarstaan met een sterke veroordeling, maar wanneer volgen er eindelijk structurele ingrepen?”

Dierenrechtenorganisatie Gaia gaf dinsdag beelden vrij uit zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen. In de opnames die eind vorig jaar zijn gemaakt is te zien hoe de dieren opeengepakt zitten in veel te kleine kooien. Volgens Gaia zijn de supermarkten mee verantwoordelijk, en stelt het kwaliteitslabel voor pluimvee ‘Belplume’ “niets voor”.

Voor Vlaams parlementslid Bart Caron is de maat vol. “Opnieuw duiken er undercoverbeelden op van wantoestanden in de grootschalige veehouderij. Opnieuw zal Ben Weyts (Vlaams minister van Dierenwelzijn, red.) klaarstaan met een sterke veroordeling. Maar wanneer volgen er eindelijk structurele ingrepen?”, vraagt het Groen-parlementslid zich af. “Kippenleed los je niet op met stoere uitspraken.”

De Groen-fractie vraagt nu concrete maatregelen van de minister. Zo moeten de normen rond het aantal vleeskippen per m² - nu maximum 13 tot 17 - stelselmatig naar omlaag, vinden de groenen. “Zo krijgen we opnieuw smakelijke kippen op ons bord, in de plaats van de prefab-plofkippen die op zes weken tijd van heet ei tot het spit moeten geraken.”

Caron verwijst ook naar de situatie in Nederland, Denemarken en Zweden, waar men de kippen die in slachthuizen aankomen stelselmatig controleert op een aantal welzijnsindicatoren. Een producent die de norm niet haalt, moet het aantal dieren dat hij aanlevert beperken, klinkt het.

Tot slot moet de Vlaamse regering de kippenkwekers financieel ondersteunen om de overstap naar meer dier- en milieuvriendelijke productie te maken. “Het is immers de bedoeling dat ook de boeren zelf er beter van worden”, besluit Caron.