Peer - Een 38-jarige Peerse vrouw moet van de Hasseltse strafrechter een boete van 600 euro betalen nadat ze in september 2015 haar hond op straat gedumpt had.

De politie schakelde een hondenvanger in om de shih tzu van de weg te halen in Peer. Na uitlezing van de chip bleek de keffer van een vrouw te zijn die hem geschonken had aan de beklaagde. Aanvankelijk ...