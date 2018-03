“Beste John Crombez, haal Louis Vanvelthoven weer van stal”

Lommel - De socialisten hebben het zichzelf zeer oncomfortabel gemaakt: cumul tussen parlementslid en burgemeester mag niet. Wij schenken meteen klare wijn: zoiets werkt niet.

Stel bijvoorbeeld dat Angelo Bruno verrassend burgemeester wordt van Genk, na een succesrijke campagne met de slogan ‘Loop naar de pomp’, dan kan hij tegelijk geen volksvertegenwoordiger worden, laat staan minister van Brandstofvoorziening. Zoiets kan alleen bij de socialisten. Of stel dat Ingrid Lieten terugkeert in de politiek en…neen, we moeten serieus blijven.

De partij wil nog een uitzondering maken voor Els Petra Robeyns (40, je geeft ze minder). Die mag eventueel wel twee jobs combineren omdat zij burgemeester is van ‘het kleine Wellen’ zoals deze krant eerder schreef. Het ons zo dierbare Vrolingen inbegrepen, komt Wellen inderdaad niet verder dan pakweg 7.000 zielen. Keep it small Els! Voortaan de pil verplichten in elke slaapkamer en condooms vrij beschikbaar in het stamcafé.

Er is inmiddels één held opgestaan: Peter Vanvelthoven (55, je geeft hem minder). Hij zetelt in Brussel, is burgemeester van Lommel en heeft duidelijk gemaakt dat hij kiest voor zijn stad, voor de Sahara, voor Vossemeren, voor Adelberg en zeker voor het nieuwe crematorium, de ideale plek om zijn politieke tegenstrevers even in rond te leiden.

Wij richten een open brief aan partijvoorzitter John Crombez: “Beste John, Denk even na. Zou u die regel niet beter inslikken? Peter Vanvelthoven is belangrijk in Lommel, maar ook in het parlement. Wij stellen een compromis voor: haal zijn vader Louis weer van stal en laat die twee dagen per week de stad leiden voor een correcte kilometervergoeding, terwijl zoon Peter intussen in de Kamer prins Laurent kan aanvallen. Was getekend, wijzelf.”

Mocht u zich afvragen hoe oud Louis Vanvelthoven inmiddels is: hij wordt op 8 juni 80 jaar, terwijl Louis Tobback dat op 3 mei al is. Conclusie: Louis van Lommel is verdorie een jongere, een snotaap, vergeleken met Louis Lawaai in Leuven. Niet twijfelen John, haal hem terug!