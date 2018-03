Tientallen vrouwen breken op indrukwekkende manier wereldrecord skydiven

Een hoogst uitzonderlijke prestatie. Zo mag het wereldrecord van Amy Chmelecki en haar 26 vrouwelijke collega’s met recht en reden genoemd worden. Op 9 februari wisten ze in Florida het wereldrecord verticaal skydiven al na één poging scherper te stellen. En daarmee was het meteen ook de ideale manier om vrouwen in het skydiven - en de sportwereld in het algemeen - wat meer in de picture te zetten. Sinds kort zijn er ook videobeelden verschenen van het spektakel.

Chmelecki is al jaar en dag een waar uithangbord van het skydiven bij de vrouwen. En ook buiten die discipline blijkt ze een inspiratiebron voor velen. Zo mocht ze samen met voetbalster Ashlyn Harris, voormalig skiester Grete Eliasson en wakeboardster Meagan Ethell gedurende het weekend van 8 en 9 februari een discussiepanel leiden dat te maken had met vrouwen in de sportwereld.

Het absolute hoogtepunt van het evenement vond echter in de lucht plaats. Samen met de ‘Fly Girls’ ging initiatiefneemster Chmelecki de lucht in om verticaal te skydiven en het wereldrecord te breken. Iets wat tot haar eigen verbazing bijzonder vlot ging. Op voorhand schatte ze in dat ongeveer zes pogingen noodzakelijk waren, maar uiteindelijk bleek de eerste sprong al meteen de goede.

“Dit is iets waar ik al lange tijd van had gedroomd”, reageerde Chmelecki achteraf. “Er zijn zo weinig dames in het skydiven. Het is dus geweldig om elkaar eens samen te brengen en dan dit te presteren. Ik ben erg trots op iedereen.”