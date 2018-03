Rijverbod voor Michel van den Brande: “Het is een afrekening, zeg ik u”

Michel van den Brande is door een Gentse politierechter ook in beroep veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden voor een zware snelheidsovertreding. Tot woede van de stellingenbouwer en reality-ster: “Het zijn allemaal klootzakken die mij uitlachen en snel willen cashen.”

Van den Brande werd op 19 september 2016 met zijn BMW X6 geflitst met 154 km/u aan wegenwerken op de expresweg naar Knokke, waar hij slechts 90 mocht rijden. De politierechter legde hem daarom in november al eens een rijverbod van drie maanden, een boete van 300 euro, en het opnieuw afleggen van zijn rijexamens op. Hij ging daartegen in beroep, maar zijn straf werd vorige week bevestigd.

Tot grote ergernis van Van den Brande, die op Facebook zwaar uithaalt naar het gerecht: “Nu ben ik veroordeeld omdat ik zeven maal te snel heb gereden op een tijdspanne van 18 jaar! En nu durven die rechters zeggen dat ik een recidivist ben! Waarom beginnen ze niet vanaf mijn geboorte? Dan gaan ze nog veel vinden! Ik ben het zo beu in dit strontland! Op politiek vlak wordt je uitgemolken, en nu gaat het gerecht er nog een schepje bij doen! Ik heb godverdomme 39 jaar mijn rijbewijs, doe 60.000 à 80.000 kilometer per jaar, heb nog nooit geen ongeluk gehad, en dit is mijn cadeau! Bedankt aan de heren rechters. Maar vergeet niet: wie laatst lacht, het beste lacht!”

Ook in een reactie aan onze redactie houdt Van den Brande geen blad voor de mond: “Zeven snelheidsovertredingen in achttien jaar. Acht-tien jaar! En daarom noemen ze mij een recidivist. Eén overtreding had zelfs niets met snelheid te maken, dat ging om verkeersagressie. En nu reed ik zogezegd veel te snel voorbij wegenwerken. Het was een zonnige dag op weg richting Knokke, nondedju, en ik heb geen werken gezien. Want ik ben een voorzichtige chauffeur: als ik 120 mag, rijd ik maar 135. Ik zorg er altijd voor dat ze mij niet kunnen pakken.”

“Eens een dief, altijd een dief, zo voel ik mij. Het zijn allemaal klootzakken die mij uitlachen en snel willen cashen. ‘Aha, dienen dikke nek van op tv met zijn dikke BMW, we zullen hem eens hebben.’ Intussen zal ik wel met gebroken ribben en een longontsteking blijven werken, en netjes mijn belastingen betalen. Maar die boete is nog het minste. Ik heb drie maanden rijverbod en moet alle proeven opnieuw afleggen. Zo kan ik niet eens mijn werk doen. Het is een afrekening, zeg ik u.”

Van den Brande gaat nu bekijken of er verdere juridische stappen mogelijk zijn.