Crevits wil nadenken over één jaar gemeenschapsdienst

De herinvoering van de legerdienst is niet aan de orde, maar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil wel nadenken over alternatieven.

In het VTM-programma ‘De Meulemeester in Debat’ kreeg de West-Vlaamse CD&V-minister vanmiddag een vraag over de invoering van de dienstplicht. Volgens een recente enquête van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws zou 65 procent van de Belgen voorstander zijn van de herinvoering van de militaire dienstplicht of een vorm van burgerplicht.

“Ik zou de legerdienst niet opnieuw invoeren, maar er zijn wel alternatieven”, antwoordde Crevits. “We kunnen bijvoorbeeld denken aan een jaar gemeenschapsdienst voor jongeren”, zo verwees ze naar een voorstel van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD). “Het is goed dat we daarover nadenken.”