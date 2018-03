Boer zkt Vrouw is terug en gaat verder dan ooit tevoren

Dina Tersago gaat opnieuw op zoek naar de ware liefde voor vijf Vlaamse boeren, ditmaal bijgestaan door An Lemmens. De boeren in kwestie wonen dit keer niet in Zwevegem of Pulderbos, maar lieten België achter zich om de boerenstiel in Canada, Australië, Duitsland, Noorwegen en zelfs Zuid-Afrika te beleven.

“Stuk voor stuk zijn het avonturiers die België achter zich lieten en leven en werken in het buitenland op zeer verschillende, vaak wondermooie en tot de verbeelding sprekende locaties in alle uithoeken van de wereld”, aldus VTM. De boeren wonen niet alleen op opvallende locaties, ook hun bedrijven zijn dit keer vaak nét iets exotischer dan we gewend zijn. Zo is er onder meer een honingwijnboer onder de deelnemers, een cowboy, een jongeman met een zorgboerderij en een olijfboer onder de deelnemers.

Op zondag 25 maart en zondag 1 april wordt Vlaanderen getrakteerd op een dubbelaflevering waarin we zullen kennismaken met de boeren. Een aflevering waarvoor Dina en An ongeveer 73.000 kilometer aflegden en honderden uren in het vliegtuig zaten.

Foto: VTM

Wie de deelnemers zijn, wil VTM nog niet kwijt, maar Dina is alvast opnieuw fan van ‘haar’ boeren: “Het zijn stuk voor stuk echt hele leuke boeren met een avontuurlijk kantje. Ze leven al een hele tijd in het buitenland, maar hun hart ligt toch ook nog voor een stuk in Vlaanderen. Eigenlijk ontbreekt hen maar één ding: een leuke Vlaamse vrouw om hun geluk mee te delen. Als ik vergelijk met Vlaamse boeren hier, is er eigenlijk weinig fundamenteel verschillend. Buiten de landschappen natuurlijk, we hebben zoveel mooie plekjes gezien!”

“An en ik wisselden regelmatig foto’s uit. Zo konden we beiden meegenieten van de prachtige bestemmingen die we bezochten en zo hoorden we meteen ook hoe het eerste contact met de boeren verlopen was. Ik hoop echt dat er veel vrouwen in hun pen kruipen en deze toffe mannen een brief schrijven. Ze verdienen het zo hard!”

Co-presentatrice An Lemmens lacht zelfs dat ze de mannen zelf een brief zou geschreven hebben als ze het programma niet zou presenteren. “Ik ben enorm blij dat we zo’n leuke, lieve en ja, knappe boeren mogen voorstellen”, klinkt het. “Het valt me ook op dat al deze avonturiers een groot hart hebben, mannen zijn die graag liefhebben, en verlangen naar een partner met wie ze samen die grote droom kunnen beleven. Ik hoop dat we massa’s brieven gaan ontvangen en dat Cupido over heel de wereld z’n werk kan doen.”