Binnenkijken in De Wijzer

Bilzen - Vrijwilliger en hobbyfotograaf Jef Hermans maakte een fotoreportage voor lokaal dienstencentrum De Wijzer onder de naam 'binnenkijken'.

Lokaal dienstencentrum De Wijzer is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor senioren, in het bijzonder met een beginnende zorgbehoevendheid.

Het centrum is nu twee jaar open en het is op die korte tijd, net zoals het Seniorenhuis, een gonzende bijenkorf geworden.

Die levendigheid zette vrijwilliger en hobbyfotograaf Jef Hermans ertoe aan om een fotoreportage te maken.

Het thema is zeer uitnodigend: binnenkijken. Jef kwam letterlijk binnenkijken op activiteiten, op het secretariaat, in de cafetaria en zelfs in de keuken...

Wie de fotoreportage wil bewonderen is elke werkdag welkom van 9 uur tot 16.30 uur (op vrijdag tot 14 uur) in De Wijzer, Eikenlaan 24 in Bilzen.