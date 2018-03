Kwiatkowski wint Tirreno-Adriatico, Benoot eindigt op vierde (!) plaats in eindklassement en is beste jongere

Michal Kwiatkowski heeft de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De renner van Team Sky hield in de laatste rit zijn ploegmaat Geraint Thomas achter zich. Rohan Dennis (BMC) won de afsluitende tijdrit. Tiesj Benoot reed een dijk van een tijdrit en finishte zo als vierde in het eindklassement. De jonge Gentenaar van Lotto-Soudal wint zo uiteraard ook het jongerenklassement.

Tiesj Benoot reed een dijk van een tijdrit, goed voor een vierde plaats in het algemene klassement. Dat leek nochtans vooraf te hoog gegrepen, omdat Uran geacht wordt als een betere tijdrijder. De Colombiaan van Education First gaf echter niet thuis, hij bleef met een 51e plaats ver onder de verwachtingen. Ook Mikel Landa, niet de beste tijdrijder, viel nog uit de top vijf waardoor Tiesj Benoot van de achtste naar de vierde plaats wist te springen. Alweer fantasTiesj, na de zege in Strade Bianche een nieuw hoogtepunt in het nu al straffe seizoen van de jonge Gentenaar.

There’s no stopping us!! Whoever doubted Tiesj’s top 10 in Tirreno-Adriatico? Congrats again for a top 4 spot & best young rider! #lottosoudal #TirrenoAdriatico #whatateam — Paul De Geyter (@Paul_DeGeyter) March 13, 2018

De tijdrijders kwamen al vroeg aan de start in San Benedetto del Tronto en dat zou later een voordeel blijken toen regen over het parcours viel. Het was de Deen Mads Pedersen die een eerste richttijd neerzette met 11:22. Die chrono zou al snel van de tabellen geveegd worden door de Australiër Rohan Dennis die acht seconden onder de besttijd kroop.

De renner van BMC, ook al goed voor tijdritwinst in de Ronde van Abu Dhabi, nestelde zich comfortabel in de hotseats en zou daarna nog verschillende concurrenten zich de tanden stuk zien bijten: Castroviejo moest acht tellen prijs geven, Europees kampioen Victor Campenaerts kwam niet in de buurt van Dennis met een chrono van 11:37, het zou hem niet eens in de top tien doen eindigen. Ook Jos van Emden, vorig jaar nog winnaar van de slottijdrit in de Giro, deed niet beter en zou op een tweede plek stranden, op 4 seconden. Ook Roglic kwam niet in de buurt.

Toen het daarna begon te regenen, leek de dagzege zo goed als vast te staan. Van de favorieten was het uitkijken naar de strijd tussen Kwiatkowski en Caruso, slechts op drie seconden van elkaar. De Pool reed een fenomenale chrono en zou 21 seconden nemen op Caruso. De eindzege voor de Pool dus, die op de erelijst de Colombiaan Nairo Quintana opvolgt.

La Polonia è la dodicesima nazione a vincere una #TirrenoAdriatico | Poland is the twelfth country which wins the Tirreno Adriatico. pic.twitter.com/4kVGjWjwhV — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 13, 2018

“Ik ben geen favoriet voor Milaan-Sanremo”

Michal Kwiatkowski (Sky) won de Tirreno-Adriatico, maar ziet zichzelf niet als favoriet voor Milaan-Sanremo van komend weekend. “Ik denk dat Peter Sagan de enige grote favoriet is. Er zijn altijd twintig andere renners die je kan opnoemen. Als een van hen wint, spreek je niet van een verrassing. Maar wat Peter gisteren in de sprint deed en in de aanloop naar de sprint… Als je dat bekijkt, dan is er maar één topfavoriet voor zaterdag.”

Geen favorietenrol voor Kwiatkowski dus, maar hij koerst met veel vertrouwen. “Op het einde van de dag maakt gewoon uit hoe goed je je voelt aan de voet van de Cipressa. Vanaf daar kan ik zeggen of ik favoriet ben of niet. Mijn vorm is heel goed en ik zal koersen zonder enige druk. Met veel vertrouwen uiteraard ook. Ik hoop dat de ploeg mij even goed kan begeleiden als vorig jaar. Ik heb alvast het gevoel dat mijn vorm even goed is.”

Kwiatkowski wilde ook niet reageren op de verklaringen van Peter Sagan. Die vertelde nog eens dat hij niet blij was hoe Kwiatkowski vorig jaar Milaan-Sanremo won. Toen kreeg Sagan weinig steun in de aanval, waardoor hij niet meer kon sprinten voor de zege. “Wat moet ik hier op zeggen. In 2016 toen ze op mij jaagden op de Poggio, hoorde ik achteraf niet klagen. Ach? Ik weet hoe het is om te rijden in de regenboogtrui. Zo’n uitspraken zijn part of the game. Peter wordt onder druk gezet door zulke uitspraken te doen. Ik ga mij daar niet aan wagen. Soms win je geen races door de sterkste te zijn, maar wel de slimste. Ik ben veel ouder geworden en standvastiger. Toen had ik veel ups en downs, nu ben ik veel constanter. Dat hoort bij het ouder worden. Ik ben nu ook in een andere omgeving.”

“Wist dat ik sneller moest gaan dan vorig jaar”

Dennis klokte af in 11:14, dat is zes seconden boven het record van Fabian Cancellara uit 2016 op hetzelfde parcours en over dezelfde afstand. “Natuurlijk wil ik graag ooit dat record eens pakken”, aldus de tijdrijder van BMC, “maar je kan de omstandigheden van een wedstrijd niet vergelijken. Ik ben al blij met de zege vandaag, want om eerlijk te zijn: ik was wel nerveus. Ik wist dat ik sneller moest gaan dan vorig jaar. En dat bleek ook. Jos van Emden klokte mijn tijd van toen en eindigt nu op vier seconden. Dus ik ben zeker opgelucht, want ik kende geen al te beste week omdat ik niet hetzelfde kon tonen als vorig jaar (toen hij tweede werd in het eindklassement, red). Dus als je dan toch een zege pakt, geeft dat wel vertrouwen.”

BMC won in Italië de openingsploegentijdrit en nu ook de slotetappe. De ploeg werd tweede met Damiano Caruso in het klassement. “We hebben een mooie week met de ploeg achter de rug”, stelde hij. “Die zege op de eerste dag was felbevochten. Daarna hebben we Damiano de hele week geholpen. Hij wint de Tirreno niet, maar hoedje af voor zijn prestatie. Hij bleef overeind in de bergritten en dat is toch niet evident. Normaal was Richie de kopman, nu sprong hij slechts in en hoopte hij op een plek in de top tien. Het werd een tweede plaats. Mooi voor hem.”

Algemeen klassement:

1. Michal Kwiatkowski (Sky)

2. Damiano Caruso (BMC) +24”

3. Geraint Thomas (Sky) +32”

4. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) +1’06”

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +1’10”

6. Mikel Landa (Movistar) +1’13”

7. Davide Formolo (BORA-hansgrohe) +1’15”

8. Jaime Roson Garcia (Movistar) +1’15”

9. George Bennett (LottoNL-Jumbo) +1’16”

10. Rigoberto Uran (EducationFirst-Drapac) +1’22”