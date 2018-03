Leerlingen mogen geen Adidas dragen bij bezoek aan Nike: “Dat is onze policy”

Ham - Een bedrijfsbezoek aan het logistieke centrum van Nike gaat samen met een opvallende dresscode: kleding van een neutraal merk of Nike. Geen kleding van concurrenten dus. “Het is onze policy”, reageert woordvoerster Heleen Van Pelt.

Ouders van een klasgroep met autistische jongeren die op schooluitstap naar Nike gaan, reageren misnoegd op de kledingrichtlijn. “Ik dacht dat het om een grap ging”, vertelt Kelly Rymenams (41), moeder van Yannick (18), aan Het Laatste Nieuws. Zij noemt de richtlijn kortzichtig. “Probeer een autistische jongere maar eens uit te leggen dat hij zijn favoriete schoenen niet mag dragen tijdens een schooluitstap.”

Op de website van het distributiecentrum in Laakdal staat inderdaad dat kledij van een neutraal merk wordt verwacht. Tussen haakjes staat er ‘of Nike’ met een knipogende emoticon bij. Ook in een mail aan de school vraagt de sportgigant uitdrukkelijk om geen concurrerende merken te dragen zoals Adidas, New Balance en Puma, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Richtlijnen

Nike-woordvoerster Heleen Van Pelt bevestigt dat bezoekers gevraagd wordt geen kledij van concurrenten te dragen. “Het is een van onze richtlijnen, zoals ook het dragen van dichte schoenen en het meebrengen van de identiteitskaart”, zegt ze aan onze redactie. Wel benadrukt ze dat niemand de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

“Zo specifiek kan ik niet antwoorden”, reageert ze op de vraag of bezoekers kledij van concurrerende merken moeten uitdoen voor ze binnen mogen. Op de misnoegde ouders wil ze liever niet reageren. “Het is de eerste keer dat dit opkomt. Het zijn richtlijnen. Meer ook niet.”

In het hoofdkantoor van Nike in Hilversum geldt dezelfde dresscode. “Wanneer iemand toch met bijvoorbeeld een vestje of petje van Adidas bij ons voor de deur staat, vragen we hem om dit uit te trekken”, zegt een woordvoerder van de sportgigant aan AD.