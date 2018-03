Vergeet de muziek: in deze Europese steden moet je zijn voor de leukste foodfestivals

Wie houdt van eten, kan deze lente en zomer zijn buikje meer dan rond smullen op de talrijke foodfestivals die Europa tegenwoordig rijk is. Er wordt gedacht aan de liefhebbers van flinke stukken vlees, maar evengoed aan veganisten, koffieliefhebbers en zelfs fans van fermentatie. We zochten de tien leukste voor je uit.

Waarom niet eens je koffers pakken en in de loop van de komende maanden een foodfestival aandoen in plaats van een muziekfestival? Ze schieten in elk geval als paddenstoelen uit de grond en bieden voor elk wat wils: voor pastaliefhebbers, carnivoren en veganisten. Bovendien leer je zo ook nieuwe plekken en steden kennen en de lokale eetgewoontes. En niet enkel het eten is van tel, ook aan beleving wordt vaak gedacht met allerlei workshops en demonstraties.

Copenhagen Cooking & Food Festival

Wanneer: van 24 augustus tot 2 september

Wat: tien dagen lang vinden in de Deense hoofdstad alles samen zowat honderd events plaats die draaien rond eten. Eén groot feest dat de Scandinavische keuken in de kijker plaatst, en die is de afgelopen jaren alleen maar populairder geworden. Kopenhagen is momenteel een van de foodbestemmingen bij uitstek.

Een bericht gedeeld door Copenhagen Cooking (@copenhagencooking) op 13 Jul 2017 om 5:00 (PDT)

A Taste of Stockholm

Wanneer: van 5 tot 10 juni

Wat: met meer dan 350.000 bezoekers is dit een van de grootste foodfestivals ter wereld. Er wordt niet alleen traditioneel Zweeds gekookt, maar ook heel wat toprestaurants uit de hoofdstad zijn tijdens het event aanwezig. Er is bovendien ook goed nieuws voor de muziekliefhebbers, want ook aan hen werd gedacht.

Een bericht gedeeld door Smaka På Stockholm (@smakapastockholm) op 4 Jun 2015 om 4:24 (PDT)

Food Zurich

Wanneer: van 24 mei tot 3 juni

Wat: het leuke aan dit festival in de grootste Zwitserse stad is dat er meer dan 150 events plaatsvinden en dat op de meest verschillende plaatsen. Denk aan tunnels, musea, kastelen en zelfs gewoon bij mensen thuis. Bovendien valt er wel van alles wat te proeven, van streetfood tot culinaire hoogstandjes. En dat elf dagen lang dus.

Een bericht gedeeld door FOOD ZURICH (@foodzurich) op 26 Jan 2018 om 5:21 (PST)

Rotzooi Fermentatiefestival

Wanneer: 23 september

Wat: wel, dit is een beetje een vreemde onwelriekende eend in de bijt van de foodfestivals. Tijdens Rotzooi draait een dag lang alles rond gefermenteerde voedingswaren. Een hotdog met kimchi en daarbij een kombucha, check. Er zijn ook heel wat demonstraties, je kunt er workshops volgens en lezingen bijwonen. En natuurlijk veel proeven.

Gola Gola!

Wanneer: van 2 tot 3 juni

Wat: wie aan Parma denkt, denkt meteen aan de uit de kluiten gewassen hammen en stukken kaas, maar Gola Gola! is veel meer dan dat. Tijdens dit foodfestival staan dan meer dan 300 gezinsvriendelijke evenementen op de agenda die de Italiaanse keuken vieren. De stad is trouwens door Unesco erkend als 'City of Gastronomy', dan kun je niet verkeerd zitten.

Een bericht gedeeld door Eleonora Rubaltelli (@kitchentrouble) op 22 Feb 2018 om 12:31 (PST)

Foodies Festival

Wanneer: van 3 tot 5 augustus

Wat: in het de Schotse hoofdstad Edinburgh kun je chefs ontmoeten die heel wat Michelinsterren binnenhaalden, maar zie je ook de winnaars van 'Great British Bake Off' en 'Masterchef' aan de slag. Er is aandacht voor gastronomie, streetfood, maar ook voor high tea zoals alleen de Britten die kennen, wijnproeverijen en bierdegustaties. En natuurlijk wordt er ook Yorkshire Pudding geserveerd.

Een bericht gedeeld door Foodies Festival (@foodiesfestival) op 3 Aug 2017 om 4:23 (PDT)

Slovak Food Festival

Wanneer: van 24 tot 27 mei

Wat: zin om kennis te maken met de Oost-Europese keuken? Dan is Slovak Food Festival in de Slovaakse hoofdstad Bratislava misschien wel iets voor jou. Het evenement vindt plaats in het kasteel dat boven de stad uittorent en waar in de enorme binnentuin als het ware een reuzegrote picknick wordt georganiseerd. Een ideaal uitje voor foodies dat bovendien bijzonder kindvriendelijk is.

Een bericht gedeeld door Kako (@kamilgoldenhead) op 27 Mei 2016 om 11:22 (PDT)

Leeds Indie Food

Wanneer: van 10 tot 28 mei

Wat: Leeds Indie Food is een buitenbeentje tussen de vele foodfestivals die Engeland rijk is. Hier komen enkel etenswaren aan bod die door lokale, kleinschalige producenten worden gemaakt. Wie op de hoogte wil zijn van de laatste trends in streetfood, is hier in elk geval aan het juiste adres.

Een bericht gedeeld door Leeds Indie Food (@leedsindiefood) op 7 Mrt 2018 om 3:48 (PST)

Le Smmmile - Vegan Pop Festival

Wanneer: van 14 tot 16 september

Wat: er vinden over heel Europa tientallen festivals plaats die vooral gericht zijn op vegetariërs en veganisten en Le Smmmile in Parijs is daar een van de leukste van. Je kunt er proeven van gerechten uit alle hoeken van de wereld, deelnemen aan een panelgesprek, demonstraties bijwonen of luisteren naar een van de vele hippe bands die er optreden. Het beste van twee werelden dus.

Een bericht gedeeld door Smmmile Festival (@smmmileveganpop) op 10 Sep 2016 om 3:54 (PDT)

Berlin Coffee Festival

Wanneer: van 31 augustus tot 3 september

Wat: koffie, koffie en nog eens koffie. Liefhebbers van het zwarte goud zullen in Berlijn ettelijke liters zien vloeien, kunnen proeven, ruiken en zelf leren zetten. Het walhalla voor barista's, maar ook voor de gewone koffiefan. Wedden dat je je ogen zult uitkijken? Dankzij al die cafeïne kun je achteraf met een flinke boost de stad bezoeken.