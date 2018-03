27-jarige vrouw dood aangetroffen in Herentals: verdachte opgepakt in Genk

Hasselt - In een woning aan Kleerroos in Herentals is dinsdag het lichaam van een 27-jarige vrouw aangetroffen. De politie kon later een verdachte arresteren in Genk.

De twee kinderen van de vrouw liepen dinsdagochtend het huis uit en waarschuwden een buurman. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen agenten het levenloze lichaam van de moeder aan.

De politie kon wat later een man oppakken in Limburg. Hij crashte met zijn auto ter hoogte van Genk tegen een boom naast de E314. Wellicht gaat het om de partner van de vrouw.

In de tuin van de woning is een rode tent geplaatst. De hulpdiensten, het parket en het gerechtelijk labo zijn aanwezig. De straat is afgezet.