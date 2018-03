Kylie Jenner beantwoordt alle vragen over haar zwangerschap

Na een maandenlange stilte op sociale media is Kylie Jenner helemaal terug van weggeweest. Zo deelde ze een nieuwe foto van de pasgeboren Stormi Webster met haar overgrootmoeder en beantwoordde ze op Twitter een resem vragen van haar volgers over haar baby en zwangerschap.

Tijdens haar zwangerschap hulde Kylie Jenner zich in stilzwijgen, maar dat is duidelijk verleden tijd. Meer nog, haar fans kregen zelfs de kans om haar enkele vragen te stellen op Twitter die ze met plezier beantwoordde.

Zo kreeg ze de vraag aan welke zus ze het nieuws dat ze zwanger was eerst had verteld. "Ik denk dat het Khloé was! Of misschien toch Kourtney."

i think it was Khloe! Maybe Kourtney ?? https://t.co/7aYTDlTQTM — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

Op de vraag hoe haar mama Kris op het nieuws reageerde. "Ze steunde me zo hard. Ik hou van mijn mama."

she was sooo supportive. I love my mama ♥? https://t.co/RVauQm5PbD — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

Of ze bang was om te bevallen? "Ik was niet bang en dat hoef jij ook niet te zijn. We zijn hiervoor gemaakt."

I wasn’t afraid! & you shouldn’t be either. We were made for this ???? https://t.co/yteSWaboXX — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

Of zij en haar vriend Travis Scott een meisje hadden verwacht? "We dachten dat we een jongetje zouden krijgen. We waren dus heel verrast."

we thought we were gonna have a boy! i was soooo surprised! https://t.co/4Y7oJUUveu — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

In welke vreemde snack had ze zin tijdens haar zwangerschap? "Eggo's (een merk van diepgevroren wafels, red.)!!! Voor mijn zwangerschap vond ik die helemaal niet lekker en sinds ik ben bevallen heb ik er ook geen meer gegeten. Zo vreemd!"

Eggos!!! I never liked them before i was pregnant & haven’t had one since i had her. so strange! Lol https://t.co/uCeljtsMP0 — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

Dan volgde nog een vraag over wat ze het ergst vond aan haar zwangerschap en of Stormi veel bewoog. "Er was echt niets erg. Alleen enkel misschien het feit dat ik geen sushi kon eten lol. Ik had zo'n perfecte ervaring. Ze bewoog veel."

there really was no worst part! probably not being able to eat sushi lol ?? I had such a perfect experience. she moved a lot ?? https://t.co/4IPq9Wv2yh — Kylie Jenner (@KylieJenner) 12 maart 2018

En is Travis Scott wel een goede papa. "De beste."