Weersvoorspellingen voor dit weekend steeds guurder: zaterdag opnieuw kans op sneeuw

Dromen van terrasjesweer voor dit weekend, blijkt ijdele hoop. Volgens verschillende weersvoorspellingen zal het kwik immers tot onder het vriespunt zakken. Dat niet alleen, het KMI verwacht zowel in de Hoge Ardennen als in Vlaanderen opnieuw sneeuw.

De weersvoorspellingen voor zaterdag: voornamelijk sneeuw in het noorden van ons land. De maxima temperaturen stijgen amper boven het vriespunt uit. Foto: KMI

Over acht dagen zal de lente officieel van start gaan, maar daar zullen we niet veel van voelen. De temperaturen dalen razendsnel. Volgens de weersvoorspellingen zal het kwik zaterdag op sommige plaatsen dalen tot -2. Gecombineerd met neerslag kan dat opnieuw voor winterse buien zorgen.

“Zaterdag zouden we inderdaad kunnen terechtkomen in gevoelig koudere en gestoorde lucht die, vooral in het noorden van het land, kan zorgen voor sneeuw”, bevestigt het KMI. “De maxima liggen dan in de buurt van 0 graden. Bovendien staat er een strakke oost- tot noordoostenwind.” Daardoor voelt de lucht nog extra koud aan.

Records breken

Op zich zorgt maart natuurlijk vaak voor schommelende temperaturen, maar toch is er sprake van een uitzonderlijke situatie dit weekend en de dagen die daarop volgen.

Volgens klimatoloog Pascal Mormal kunnen we dit weekend records breken. “Op 20 maart hebben we in 1955 bijvoorbeeld -3,9 graden gemeten. Met de huidige weerprognoses zitten we ook rond gelijkaardige cijfers. Ook als we op 21 maart onder de -3,6 graden duiken, dan vestigen we een nieuw record”, vertelt Mormal. “Het is nog vroeg om dat met zekerheid te durven voorspellen, maar de trend van de komende veertien dagen gaat wel in die richting. We zitten in ieder geval ongeveer acht à negen graden onder de gemiddelden, zowel in Vlaanderen als in de Ardennen.”

Voorspellingen van minima temperaturen voor de komende twee weken. Foto: KMI

Dalende temperaturen

Woensdag beginnen we de dag met lokale mistbanken en lage bewolking in de Ardennen. Hierna krijgen we rustig weer met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het wordt een stuk zachter met maxima tussen 7 en 12 graden. De wind waait zwak en later matig uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Donderdag begint met hoge wolken, behalve in de buurt van de Franse grens waar ook al lage en middelhoge wolken zullen aanwezig zijn. Later neemt de bewolking overal toe en trekt een neerslagzone met regen en buien het land binnen vanuit het zuidwesten. Maxima tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen van het land. De wind waait matig en in Hoog-België soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag zijn er enkele schuchtere opklaringen maar blijven er veel wolken waaruit buien kunnen vallen. Het is vrij zacht met maxima van 7 tot 12 graden bij een eerder zwakke wind. Wanneer de wind op het einde van de dag aanwakkert en naar noordoost draait, slaat het weer om.

Zaterdag krijgen we dus ijskoude temperaturen met kans op sneeuw, vooral in het noorden van ons land. Zondag en maandag wordt het opnieuw droog en zonniger maar blijft het koud met maxima van +1 of +2 graden in het centrum van het land. Ook de oost- tot noordoostenwind blijft nog goed voelbaar. Dinsdag wordt het mogelijk enkele graden zachter maar neemt ook de kans (winterse) neerslag licht toe.