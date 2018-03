Zolder

Heusden-Zolder - Dienstencentrum ’t Weyerke nodigde alle vrijwilligers uit voor het jaarlijks vrijwilligersfeest als dank voor hun inzet.

Naar goede gewoonte nodigt ’t Weyerke in de week van de vrijwilliger haar vrijwilligers uit. Met een getuigenis van een vrijwilliger die wekelijks met een bewoner gaat wandelen, werd nog eens duidelijk hoe zinvol het vrijwilligerswerk is, en dat zowel de zorggebruiker als de vrijwilliger ervan genieten. Na een lekker buffet nam Louis Mentens, voorzitter van ’t Weyerke, het woord. Hij benadrukte dat, ondanks de inzet van de vrijwilligers, de overheid zeker moet blijven investeren in de zorgsector. Goed personeel is en blijft een grote must. De vrijwilligers hebben wel een belangeloze inzet, een frisse kijk op het zorgproces maar het blijft een aanvulling aan de professionele begeleiding die de zorgbewoners nodig hebben. Een goochelaar zorgde voor de plezante noot op het vrijwilligersfeest in 't Weyerke.