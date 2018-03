Trump ontslaat Buitenlandminister Tillerson

Pompeo “zal fantastisch werk leveren. Dank aan Rex Tillerson”, zo vermeldt de Tweet. Nog volgens Trump wordt Gina Haspel de nieuwe baas van de CIA . Ze wordt daarmee de eerste vrouw aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst. Wel dient de Senaat beide benoemingen nog goedkeuren.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!