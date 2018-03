Mike D. bekent dat hij de voyeuristische filmpjes maakte en postte op forum

Mike D., de verdachte die gisteren opgepakt werd in het dossier naar voyeuristische filmpjes, zou bekend hebben. Dat melden VTM en Het Laatste Nieuws.

D.B. ging over tot bekentenissen tijdens zijn eerste verhoor. Hij gaf toe dat hij douchende vrouwen filmde in een sporthal van de Hogeschool Gent. Ook heeft hij toegegeven dat hij ze postte op het forum onder de gebruikersnaam ‘dgreedb’.

De speurders kwamen hem maandagochtend op het spoor toen de 41-jarige gescheiden vader filmpjes op het forum begon te wissen. Kort na de middag logde hij nogmaals in, vermoedelijk om nog meer video’s te verwijderen. Ook zijn Twitter- en Facebookpagina had hij gewist. Maandagnamiddag kon de politie hem in Zwijnaarde arresteren. Hij wordt deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen of zijn aanhouding verlengd wordt.

Geschorst

De club waar de man lesgaf en slachtoffers maakte, heeft overigens ook een klacht ingediend. Daar wordt met verslagen gereageerd. Ook is hij is met onmiddellijke ingang geschorst. “We zijn zwaar aangedaan door de gebeurtenissen van de laatste dagen en leven intens mee met de slachtoffers”, laat de club weten. “Alhoewel we de resultaten van het gerechtelijk onderzoek nog moeten afwachten, wijst alles erop dat één van onze lesgevers ernstige zedenfeiten heeft gepleegd. De man is onverwijld geschorst”, laat de club weten in een mededeling.

Volgens verantwoordelijke Patrick Roose is het bestuur van de club zwaar aangeslagen. Mike D. was erg geliefd als lesgever, zo vertelde hij aan VTM Nieuws. “We voelen ons beschaamd en kwaad om hetgeen gebeurd is en hebben een klacht ingediend tegen de man. We leven intens mee met de slachtoffers. Voor ons komt hun belang nu op de eerste plaats.”