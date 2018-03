Geen Nacer Bouhanni in Milaan-Sanremo, eerste keer voor Kittel

Nacer Bouhanni blijft thuis van de Primavera, waar hij de voorbije drie edities telkens top-acht reed. Dat besliste algemene baas Cédric Vasseur in samenspraak met de topsprinter die nog altijd zwaar hoest en vrijdagochtend uit Parijs-Nice verdween. Meer zelfs: hij rijdt Nokere Koerse – uittredende winnaar – noch de Grand Prix de Denain van zondag, nochtans een thuiskoers voor de Noord-Franse professioneel continentale ploeg Cofidis.

Indien Bouhanni tijdig opgelapt is, herbegint hij op 19 maart in de Ronde van Catalonië. Vrijdag volgt een nieuwe medische check-up. Bouhanni’s locomotief Christophe Laporte wordt dus de sprinter met dienst bij Cofidis.

Eerste keer voor Kittel

Marcel Kittel staat zaterdag voor de eerste maal in zijn loopbaan aan de start van Milaan-Sanremo. De 29-jarige Duitser is dinsdag opgenomen in de selectie van zijn team Katusha-Alpecin.

Kittel schreef dit seizoen al twee ritten in Tirreno-Adriatico op zijn naam. Vorig jaar, toen de sprinter nog voor Quick-Step Floors reed, won hij vijf ritten in de Ronde van Frankrijk.

Met Rick Zabel, de zoon van Erik Zabel, staat nog een andere Katusha-renner voor zijn debuut in Milaan-Sanremo. Vader Erik won de wedstrijd viermaal (1997, 1998, 2000 en 2001).