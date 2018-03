Karlie Kloss verdedigt Victoria’s Secret-show: “Vrouwelijke seksualiteit kan ook sterk zijn”

Volgens topmodel Karlie Kloss is de modeshow van Victoria's Secret helemaal geen vrouwonvriendelijk event, maar net een belangrijk signaal in de nasleep van de hele #MeToo-beweging. "Een vrouw die haar eigen seksualiteit omarmt, is net sterk", zegt ze in een interview met The Telegraph. Ze vindt dan ook dat de lingerieshow vandaag relevanter is dan ooit.

Als de modeshow van het Amerikaanse lingerielabel Victoria's Secret op televisie komt, dan zit er wereldwijd heel wat volk aan de buis gekluisterd. Alleen kijken die vaak niet voor de lingeriesetjes, maar wel voor het hele spektakel en de topmodellen zelf. Het is dan ook niet toevallig dat het evenement soms het etiket van vrouwonvriendelijk krijgt opgeplakt. Maar daar is Karlie Kloss het niet mee eens. Volgens het 25-jarig topmodel en voormalige Angel is de show vandaag relevanter dan ooit, met de #MeToo- en Time's Up-beweging in het achterhoofd.

"Een show zoals die van Victoria's Secret is zo relevant in de wereld waar we vandaag in leven", zegt ze in The Telegraph. "Er gaat iets heel krachtig uit van een vrouw die haar seksualiteit omarmt en alles onder controle heeft. Of het nu gaat om hoge hakken, make-up of een mooi setje lingerie, als je je er sterker door voelt, dan is dat sexy. Ik wil het goede voorbeeld geven en zou zelf nooit deel willen uitmaken van iets waar ik zelf niet in geloof."

Adriana Lima

Die reactie van Kloss komt er nadat Adriana Lima, een van de meest bekende Victoria's Secret-modellen eerder had aangegeven niet zomaar gratuit meer uit de kleren te willen gaan. "Hoewel ik in het verleden wel veel dergelijke opdrachten heb gedaan, is iets in mij geknapt toen een vriendin me vertelde dat ze zich ongelukkig voelde over haar lichaam", zei die daarover.

Who’s tuning in tonight?! Een bericht gedeeld door Karlie Kloss (@karliekloss) op 28 Nov 2017 om 5:56 (PST)