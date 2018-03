Pacemaker? Kijk dan uit met een inductiekookplaat

Ken je iemand met een pacemaker of heb je er zelf een? Dan is het geen goed idee om te dicht bij een inductiekookplaat te komen of tegen het deurtje van de microgolfoven te leunen. De toestellen kunnen immers de werking van je pacemaker verstoren. Dat zei cardiologe Catherine De Maeyer in het programma ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1.

“Bij inductiekookplaten heb je, net zoals bij een aantal andere toestellen, elektrische spoelen. Die creëren een magnetisch veld. Die elektrische situatie, zeg maar, kan de pacemaker of defibrillator in theorie verstoren. Een pacemaker gaat het hartritme behouden door elektrische prikkels. Het probleem zou kunnen zijn dat het medisch apparaat foute signalen doorkrijgt. De werking van het computertje kan in de war gestuurd worden”, zegt De Maeyer.

Theoretisch gevaar

De cardiologe benadrukt dat echter niet meteen reden is tot grote paniek, want om een mogelijk negatief effect te ondervinden zou je als het ware met de borstkas op de kookplaat moeten gaan liggen. “De afstand tussen de stroombron en de pacemaker is van belang. Hoe verder je staat, hoe beter. Het advies luidt: leg je borstkas niet op de kookplaat, maar ga bijvoorbeeld ook niet tegen de deur van een magnetron staan want daar krijg je te maken met hetzelfde verschijnsel. Bewaar om dezelfde reden ook je gsm niet in het borstzakje van een T-shirt of hemd, gebruik liefst de rechterarm om te bellen en val niet met je tablet op je borstkas in slaap”, klinkt het.

Een armlengte afstand

De Maeyer voegt eraan toe dat bovenstaande allemaal theoretische situaties zijn. In de praktijk zijn er nog geen gevallen bekend waarbij het misliep wanneer een persoon met pacemaker in een elektromagnetisch veld terechtkwam. Maar ze onderstreept dat een armlengte afstand van belang is om ruim onder de Europese en internationale veiligheidsrichtlijnen te zitten en mogelijk ergs te voorkomen. “Het is belangrijk om rekening mee te houden”, besluit ze.