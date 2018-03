Poëzie & Kunst in Casino

Beringen-Mijn

Beringen - Op zondag 11 maart werd de tentoonstelling Poëzie & Kunst geopend. Dit is een samenwerkingsproject waarbij poëzie en kunst centraal staan en dit dankzij de scholen, academie kunst, cultuurraad en stad.

Zondagnamiddag opende, in het Casino, voor de tweede keer de expo poëzie & kunst. "Dit project is een samenwerking van de stad met de Beringse scholen en de Academie Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder waarbij poëzie en kunst centraal staan", legde Patrick Witters, schepen van cultuur uit. "Het is een zeer fijne formule omdat het kunst, kinderen en jongeren samenbrengt met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen. Als we zien wat hier tentoongesteld wordt, mogen wij gerust zijn voor de toekomst van onze kunst in Beringen en omstreken."

De expo is te bezichtigen tijdens de openingsuren van CC Beringen en op zondag 18 maart en zondag 25 maart van 14 tot 17 uur.

Dit project is mogelijk dankzij de samenwerking van de stad Beringen, Academie Beeldende kunsten Heusden Zolder, Vrije basisschool 't Mozaïek, Vrije basisschool Picardschool, Vrije basisschool 't Klavertje, Stedelijke basisschool De Hoeksteen, BuO De Opaal, Rijksbasisschool De Berk, Stedelijke basisschool Koersel en Vibo Sint-Barbara.

De leerlingen schreven mooie gedichtjes met als thema ‘sprookjes’. De leerlingen van de academie toverden deze gedichten om tot een tekening of een schilderij.

Foto’s : Jos Neys en Lambert Reynders