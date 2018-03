Verdienstelijke bestuurders SK Meldert gehuldigd

Meldert

Lummen - Als waardering voor hun jarenlange inzet bij voetbalclub SK Meldert werden voorzitter Robert Vanderheiden en bestuurslid Robert Vanwezemael in de bloemetjes gezet door het bestuur van KBVB-gewest Beringen.

Reeds van bij de start van SK Meldert in 1972 waren beiden actief binnen de club. Mede dankzij hun jarenlange belangeloze inzet, samen met de talrijke vrijwilligers en sympathisanten, is SK Meldert kunnen uitgroeien tot de fijne en gezellige club die het momenteel is. Een gewaardeerde voetbalclub en een rots binnen het Meldertse verenigingsleven.