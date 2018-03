Vijf budgetvriendelijke tips voor een beetje lente in je interieur

Als de meteorologische lente voor de deur staat, haal je het seizoen misschien ook graag naar binnen. Goed nieuws voor wie accenten wil aanbrengen die een groot verschil maken in huis: een opfrissing van het interieur hoeft niet duur te zijn.

Kleurrijke kwallen

Ze zijn sierlijk, kleurrijk en laten je wegdromen over een leven diep in de zee: kwallen (al dan niet echte of exemplaren uit presse papier) in een glazen bol passen overal. Wat denk je van een duo op de salontafel of in de badkamer als eyecatcher?

Zara - 22,99 / HK Living - 39,95 euro / Leonardo - 19,95 euro

De hippe gatenplant

De monstera, ook bekend als de gatenplant, is een van de hipste planten van het moment. Maar geen nood als je geen kei bent in het in leven houden van kamerplanten: het fotogenieke blad komt overal terug op kussens, posters en dekentjes die een tropisch accent voorzien in elk interieur. Je kan natuurlijk altijd ook voor een kunstplant of the real deal gaan. Tip voor echte planten: plaats in lichte omgeving, geef een groot glas water per week. Bind de bladeren eventueel aan een mosstok om de groei te bevorderen.

Ikea - 9,99 (set van 2 posters) / kussenhoes - H&M Home - 7,99 euro / kunstplant - 4,99 of kunstblad - 1,99 euro bij Jysk

Interieur met een fleurige boodschap

Het klassieke letterboard is wit of zwart met contrasterende letters, maar tegenwoordig hebben veel winkels vilten modellen in de rekken met wat meer kleur die in het oog springen. Stel nu nog een positieve quote samen met de bijgeleverde letters en zet er een vaas verse bloemen naast et voilà - je hebt een Pinterest-waardig hoekje gecreëerd.

Hema - 11 euro / Design Letters roze - 27 euro bij Fonq / Funkk - 79 euro bij Piet Moodshop

Exotisch accent met een ananas

De ananas als pronkstuk is al een paar jaar een interieurtrend en anno 2018 gaat gij nergens heen. Meer nog: de ananassen duiken op in andere creaties dan het standaard decoratiestuk. Een wandtapijt met goudkleurige vruchten of een ananas met een kaarsje erin, dat kan.

Kaars in ananas - H&M Home - 5,99 euro / wanddecoratie - Maisons du Monde - 39,99 euro / De Bijenkorf - 65 euro

Grote liefde voor lavendel

Dé interieurtrend van het jaar volgens kleureninstituut Pantone is de kleur lavendel, die makkelijk te integreren is in huis. Paarse gedroogde bloemen in een schaal, plaids of enkele kussens in de tint maken je woonst meteen on trend. Tip: laat het lila op verschillende plaatsen in huis terugkomen voor een stijlvol geheel. Denk bijvoorbeeld aan paarse kussentjes in de zetel en een boeket echte lavendel op de salontafel.