Vrouwen die dit dragen op het werk, worden als minder goede leiders gezien

Wie op een hoge positie mikt, stopt beter die mascara en lippenstift snel weer weg in de handtas. Vrouwen met veel make-up op zouden volgens een nieuw onderzoek namelijk minder leiderschap uitstralen.

Uit een nieuw onderzoek van de Schotse Abertay University blijkt dat mensen vrouwen met veel make-up op minder leiderschapskwaliteiten toebedelen. Tot die conclusie kwamen de wetenschappers nadat deelnemers aan de studie telkens foto's van dezelfde persoon voor ogen hadden gekregen, soms zonder make-up dan weer met. Dankzij computersoftware kon ook de hoeveelheid make-up aangepast worden.

Volgens psycholoog en hoofdonderzoeker Christopher Watkins is het mogelijk dat vrouwen met veel make-up als frivool worden aanzien op de werkvloer, ook al toonde eerder onderzoek aan dat vrouwen met make-up als dominanter worden beschouwd. "Hoewel de vorige bevindingen aantonen dat we geneigd zijn enige eerbied aan de dag te leggen voor een vrouw met een mooi opgemaakt gezicht, suggereert het nieuwe onderzoek dat veel make-up de dominantie van een vrouw net ondermijnt als we kijken naar leiderschap."

Kanttekening

Al moet er wel een kanttekening geplaatst worden. Een onderzoek van Harvard uit 2016 beweert net dat vrouwen met make-up als competenter worden beschouwd op hun werk en meer kans maken op promotie. Vrouwen met een meer 'glamoureuze' looks werden dan wel weer sneller als minder betrouwbaar bekeken. Het lijkt dus waarschijnlijk dat een beetje make-up dragen helpt om de ladder te beklimmen, maar dat te veel nefast is voor je carrière.